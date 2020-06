Clube Atlético vai lançar petição para a construção de um sintético

O emblema macedense dispõe de um relvado natural e de um campo pelado, este já não reúne condições para os treinos e jogos, quer do plantel sénior quer das equipas de formação.

“Decidimos fazer esta petição e queremos angariar o maior número possível de assinaturas. Esta não é uma obra que beneficia apenas o clube, mas também a toda a população. Ficaremos com uma estrutura desportiva bastante boa, ainda mais depois de termos o pavilhão com um novo piso”, disse Luís Simão, presidente do clube.

O clube há vários anos que ambiciona pelo espaço renovado e já pediu ajuda à autarquia de Macedo de Cavaleiros. Com a melhoria das infraestruturas o Clube Atlético ganha pontos no processo de certificação e, na opinião de Luís Simão, vai fazer crescer o número de atletas na formação. “Isto não é apenas necessário para seniores, mas, acima de tudo, para a formação que faz 99% de jogos em sintético e nós temos um campo de relva, ainda que com grandes instalações. Esta obra viria completar todo o anseio do clube e aquilo que precisa para conseguir ter mais estrelas na certificação, porque nesse processo os campos e o rácio de jogadores contam bastante. Gerir este campo no inverno é complicado.”

A petição vai ficar disponível online nos próximos dias e será também feita, porta a porta, na cidade. O documento será, depois, entregue ao município, que já manifestou vontade de melhorar as condições de treino e jogo dos mais novos. Rui Vilarinho, vereador do desporto, espera, sem avançar projectos ou prazos, que “em breve o sintético seja uma realidade”.