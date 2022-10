Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros representado no Azores Challenge MTB Experience

Os dois macedenses preparavam-se para participar em dupla, mas Marcelo Pinto teve de competir individualmente. Paulo Santos lesionou-se e acabou por assistir apenas à prova.

Foram três dias a pedalar num cenário de lagoas, riachos e praias, com uma enorme diversidade de fauna e flora.

O Azores Challenge MTB – Experience começou na sexta-feira com um prólogo de quatro quilómetros, que ligou Portas do Mar à Marina Ponta Delgada. Neste primeiro dia, Marcelo Pinto terminou no 11º lugar.

As dificuldades chegaram no sábado, na primeira etapa, de 68 quilómetros, entre Água de Pau e a Lagoa de fogo. “No sábado a prova começou às 09h00. Foi um dia muito duro com momentos de extrema dificuldade e um grau de exigência bastante alto, como andar com a bicicleta à mão porque era impossível de outra forma passar por aqueles trilhos. O mau tempo dificultou ainda mais”, contou Marcelo Pinto.

O Azores Challenge MTB – Experience terminou no domingo com uma etapa de 74 quilómetros entre Ponta Delgada e as 7 Cidades. “A experiência foi fantástica por ser uma prova diferente daquilo que estou habituado. Sabia que ia encontrar dificuldades e que ia exigir muito da minha preparação física, mas como gosto de adrenalina e de puro BTT estava no sítio certo”, destacou.

Marcelo Pinto terminou no 23º lugar num universo de cerca de cem betetistas e quer repetir a experiência. “É para repetir sem dúvida, apesar das dificuldades. Vou voltar e espero que seja com o meu colega que ia fazer dupla comigo, a quem agradeço pelo apoio que deu fora de prova”.

O Azores Challenge MTB percorreu serras, vales, lagoas e os trilhos de São Miguel. Os participantes competiram em duplas e individualmente, em masculinos, femininos e misto.