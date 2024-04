Clube Desportivo de Miranda do Douro adere ao projecto “A Hora dos SuperQuinas”

O emblema bicampeão distrital de futsal aderiu ao projecto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a “Hora dos SuperQuinas”, onde visitou, na segunda-feira, a Escola Básica de Miranda do Douro, uma das 21 escolas do distrito de Bragança que integra o projecto.

Os mais novos tiveram oportunidade de se divertir, através da prática das modalidades de futsal, atletismo e giravólei.

O Clube Desportivo de Miranda do Douro fez-se representar por Guilherme Meirinhos guarda-redes do plantel sénior de futsal, Bina Rodrigues, treinadora da equipa de futsal feminino, Nickas, jogador da equipa sénior de futsal e responsável do giravólei, Alírio Sebastião e Rosária Sebastião, ambos da modalidade de atletismo.

A visita de clubes e selecções é uma das actividades do projecto da FPF, que é desenvolvido e promovido nas Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico. O objectivo passa por incentivar as crianças a desenvolver de estilos de vida saudáveis e melhorar a literacia motora através da participação em actividades físicas.

O Grupo Desportivo de Bragança visita o Centro Escolar da Sé, hoje, às 16h15.