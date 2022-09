Clube Desportivo de Miranda do Douro é o novo emblema da A.F. Bragança

O Campeonato Distrital de Futsal vai contar com um clube novo, o recém-formado Clube Desportivo de Miranda do Douro.

O emblema de terras de Miranda tem como presidente Nuno Martins, antigo presidente do Grupo Desportivo Mirandês. O dirigente liderou o clube de futebol nas temporadas 2009/2010, época em que o GDM conquistou a Taça Distrital da A.F. Bragança, e 2010/2011.

Vítor Hugo, ex-jogador do Grupo Desportivo Macedense e ex-treinador da formação de futsal do GD Mirandês, vai liderar a equipa técnica.

No ano de estreia no futsal o Grupo Desportivo de Miranda do Douro vai competir apenas em seniores masculinos.