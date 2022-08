Clubes podem cobrar entrada nos jogos do nacional de sub-15 e sub-17

Os clubes que militam nos campeonatos nacionais de juvenis e iniciados passam a cobrar bilhete em dia de jogo.

Segundo o Comunicado Oficial (CO) n.º 1, publicado no passado dia 30 de Junho, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) estabeleceu orientações sobre a época 2022/2023, tais como os horários dos jogos de cada prova e o limite máximo para o preço dos bilhetes.

No Campeonato Nacional sub-19 da 1ª e 2ª Divisões já era cobrada a entrada, com o bilhete a custar menos que cinco euros. Nos escalões de sub-17 e sub-15 não havia qualquer indicação e, por isso, não era cobrado bilhete.

Segundo apurámos, a FPF decidiu estabelecer um valor máximo depois de ter recebido queixas, no final da época passada, de clubes que cobraram sete euros aos adeptos visitantes. Por isso, a partir de agora há um valor máximo que os clubes podem cobrar de cinco euros, mas não é obrigatório.

O C.A. Macedo de Cavaleiros não pretende cobrar bilhete no nacional de iniciados da segunda divisão. “O Macedo não irá cobrar entradas para os jogos da equipa sub-15 no nacional”, informou João Saraiva, presidente do emblema macedense.

Quanto à ADSP Vale do Conde, que vai competir no Campeonato Nacional de Juvenis da 2ª Divisão, vai manter a gratuitidade dos jogos. “Vamos jogar no Sintético da Reginorde em Mirandela e não vamos cobrar entradas. Não podemos cobrar bilhete para quem vai assistir pois o recinto não tem condições para quem assiste”, referiu Susana Costa, directora do clube do concelho de Mirandela.

Também o S.C. Mirandela não faz intenções de cobrar bilhete no Campeonato Nacional de Juniores. “Nos jogos realizados no Sintético da Reginorde não vamos cobrar entradas. Nos jogos no São Sebastião também não pretendemos colocar entradas”, disse Carlos Correia, presidente do SCM.

Os clubes são assim livres de cobrar ou não bilhete nos jogos dos Campeonatos Nacionais de sub-15 e sub-17, sendo que o valor máximo definido pela Federação Portuguesa de Futebol é de cinco euros.