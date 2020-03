Clubes prevêem dias difíceis

Os clubes de futebol não profissionais e de futsal aguardam pela publicação do regulamento para a candidatura à linha de crédito no valor de um milhão de euros anunciada pela Federação Portuguesa de Futebol, para fazer face ao impacto da Covid-19.

Contudo, Ricardo Pires, presidente dos Pioneiros de Bragança, mostra-se reticente em relação à medida. “Se for um crédito é sempre complicado para os clubes, eu falo em relação aos Pioneiros. Não é fácil cumprirmos essas obrigações fixas. Já antes desta pandemia havia dificuldades e a partir de agora vão ser maiores. Agora resta saber se é uma linha de crédito a fundo perdido ou se teremos que realizar depois o pagamento”, disse.

Com os treinos e provas suspensas, a preocupação do clube passa pelos jogadores estrangeiros que há na equipa. Apesar das dificuldades financeiras agravadas com a pandemia da Covid-19, Ricardo Pires garante apoio em termos de alojamento e alimentação. “Os campeonatos estão suspensos, não temos capacidade para angariar receitas e em termos de patrocinadores agora será difícil ter alguns apoios. Estamos a passar algumas dificuldades, mas o alojamento e alimentação estão garantidos. É verdade que o ideal era eles estarem junto das famílias nesta fase”.

Sobre os campeonatos, neste caso os Pioneiros de Bragança estão em competição no nacional de futsal da 2ª Divisão, Ricardo Pires acredita que “pode não ser concluída a prova”.

Os Pioneiros de Bragança preparavam-se para jogar a fase de manutenção do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão antes da suspensão das provas devido à Covid-19.