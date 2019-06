"Côco" é reforço para a baliza da A.D. Fundão

O guarda-redes, natural de Carrazeda, chega ao patamar maior do futsal nacional aos 29 anos e vê cumprido um sonho. “Sempre foi o meu sonho jogar na primeira divisão. Já tinha tentado várias vezes e nunca tinha conseguido”.

Na AD Fundão vai encontrar outro transmontano, o mogadourense Mário Freitas. “O Mário já me ligou. É uma pessoa muito humilde e que está sempre disponível para ajudar. Tenho a certeza que me vai ajudar em tudo que precisar”, destacou.

Cocô tem uma vasta experiência no Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão, tendo representado o Macedense e o Carrazedo de Montenegro, clube onde jogou na época passada. No seu currículo conta-se ainda a passagem pelo campeonato romeno, no Imperial Wet.

Na AD Fundão, Côco junta-se a Costinha e Júlio César no lote de opções para a baliza.