Comemorações do 25 de Abril em tempo de pandemia

Com uma cerimónia mais curta e limitada no número convidados, o Município de Macedo de Cavaleiros assinalou os 46 anos do 25 de Abril. A cerimónia incluiu o hastear da Bandeira em frente aos paços do concelho, ao som do Hino Nacional, tocado em gaita-de-foles, tal como a “Grândola Vila Morena”. “Mesmo respeitando as normas de distanciamento social decretadas pelas autoridades de Saúde, não podíamos deixar de assinalar este dia tão importante na história de Portugal”, lê-se nas redes sociais da autarquia, onde foi transmitida a iniciativa. Também em Mirandela se hasteou a bandeira nacional na câmara municipal e os cravos não faltaram no acto simbólico comemorativo. Iniciativa semelhante repetiu-se em Freixo de Espada à Cinta, com o hastear da bandeira no edifício dos paços do concelho, ao som do Hino Nacional interpretado pelo solista André Brás. Numa acção simbólica a autarquia quis lembrar “o valor da liberdade e com ela o espírito do golpe de Estado, que devolveu aos portugueses direitos, liberdades e garantias”. Para além de uma cerimónia de hastear da bandeira nacional, o Município de Alfândega da Fé celebrou o 25 de Abril com o “Concerto dos Cravos”, transmitido na internet, que reuniu artistas alfandeguenses que interpretaram, a partir de suas casas, temas emblemáticos da revolução de Abril. Foi ainda disponibilizada uma visita virtual da exposição colectiva “Com Ciência da Liberdade”, que junta 28 desenhos originais de sete artistas do GIA - Grupo de Inquietação Artística, entre eles Filipe Rodrigues, Nazaré Álvares, Valter Hugo Mãe, António Franchini. Neste 2020 peculiar, o Município de Vila Flor também assinalou a data de um modo cultural, com a transmissão na página de facebook de poemas e canções interpretadas por artistas locais. A câmara de Miranda do Douro associou-se às comemorações do 25 de Abril, convidando os Gaiteiros da Lérias Associação Cultural, a tocar a música Grândola Vila Morena e outros temas à janela do edifício da câmara. Respondendo ao apelo da Associação 25 de Abril, a Direcção da Organização Regional de Bragança do PCP, associou-se às comemorações populares do 46.º Aniversário da revolução dos cravos, reproduzindo a Grândola Vila Morena e o Hino Nacional às 15 horas nos centros de trabalho do partido em Bragança e Mirandela “trazendo Abril para a rua” e “afirmando e defendendo os seus valores”.