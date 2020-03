Como os jogadores podem ultrapassar a quarentena?

Rute Carvalho é psicóloga do desporto e considera que o actual momento é preocupante para a sociedade e para os atletas. A Covid-19 criou uma nova realidade pois todas as competições foram suspensas, obrigando os jogadores a cumprirem isolamento social.

E como é que eles lidam com a situação de quarentena? “É muito importante manter as rotinas, tentar mudar o mínimo possível. É necessário mudar o local de treino, mudar a forma como é feito, mas não há necessidade de alterar os horários. Se o atleta treina à segunda às 20h00 e à quarta-feira às 21h00 é importante que mantenha essa rotina para que o corpo não estanhe esta fase”, explicou Rute Carvalho.

A psicóloga, que também é treinadora de futsal, considera importante os atletas manterem o contacto entre si. “Agora com as novas tecnologias é fácil fazer uma vídeo chamada em grupo até na hora habitual de grupo para manter a coesão da equipa. Até porque há muitas incertezas. Quanto tempo vamos estar parados? Quando vamos voltar a ver os nossos colegas? São algumas perguntas que se colocam”.

E para quem é mais difícil lidar com esta fase de isolamento? Para os atletas profissionais ou para os amadores? “É mais difícil para os atletas profissionais porque à semelhança de outros trabalhadores que estão em crise com os seus empregos também eles estão. Há contratos que, se calhar, terminam esta época, alguns poderiam mostra-se em fases decisivas para dar o salto e perdem assim uma oportunidade. Depois há atletas que estavam a crescer e que podem estagnar e até regredir. Para os amadores também é complicado até porque fazem do desporto um escape”, explicou.

Os jogadores e treinadores têm ainda um papel importante para fazer passar a mensagem em relação à necessidade de a população ter que ficar em casa de forma a evitar a propagação da pandemia. “São agentes sociais e principalmente os mais mediáticos têm uma influência muito grande junto do público mais jovem”.

São vários os jogadores e treinadores, principalmente profissionais, que têm recorrido às redes sociais para sensibilizar a população a ficar em casa para combater a Covid-19.