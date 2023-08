Concentração Internacional Bragança conta com cerca de quatro mil visitantes

Música, espectáculos de freestyle e muita animação não vão faltar na Concentração Internacional de Bragança. A festa motard vai para a 31.ª edição, começa na sexta-feira, dia 11 de Agosto, e termina no domingo, dia 13.

Os espectáculos de freestyle continuam a ser o ponto forte da iniciativa organizada pelo Motocruzeiro com a aposta virada para pilotos espanhóis. AV Campos & Narcis Roca serão os acrobatas de serviço. “Este ano temos novos pilotos de freestyle, só pilotos espanhóis. Vamos com certeza ter bons espectáculos. Aliás, os espectáculos de freesyle sempre foram o forte da nossa concentração”, destacou Francisco Vara, presidente do Motocruzeiro.

A animação musical também não vai faltar. Os brigantinos Raiva Rosa actuam no primeiro dia (sexta-feira) da Concentração Internacional e no sábado (dia 12) o palco será dos Nau.

Estão programados shows de striptease, arranques de motorizadas de fabrico nacional e Mini Honda, concurso Miss T´Shirt Molhada e demonstrações com os jovens pilotos da Motocruzeiro Racing Academy. Um projecto que muito orgulho o presidente do clube. “A academia está a fazer um trabalho excelente graças aos seus responsáveis, o Carlos João e o Carlos”, sublinhou.

O momento alto da concentração é o passeio nocturno, que se realiza no sábado, a partir das 22h00. O objectivo é “envolver toda a cidade” no espírito motard. Mas, Francisco Vara gostava que todos os que integram o desfile de motas também participassem de forma activa em todas as actividades.

“Nunca falei nesta questão mas tenho que falar. Temos pessoas na cidade que andam de mota no dia-a-dia e não entram na concentração, não participam nas actividades, mas que depois querem ir ao passeio. É importante que todos vão ao passeio, mas gostava que também participassem e que entrassem no recinto da concentração”.

O orçamento para a realização da Concentração Internacional de Bragança é semelhante ao dos anos anteriores, cerca de 50 mil euros. Um valor que, segundo Francisco Vara, só é possível com a ajuda de empresas locais. “É verdade que os preços de tudo subiram e nesse aspecto temos empresas na cidade que tem vindo a suportar algumas coisas como t-shirts, merchandising e vários materiais que precisamos para a concentração. Temos uma série de empresas que nos ajudam, de outra forma era difícil ou quase impossível”.

Para a edição deste ano, o presidente do Motocruzeiro prevê que passem pela concentração cerca de quatro mil visitantes, um número muito semelhante ao de 2022.

A Concentração Internacional realiza-se, como é hábito, junto ao parque de estacionamento do Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira. A entrada para os dois dias tem o custo de cinco euros.