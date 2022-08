Concentração Internacional de Bragança regressa em força

A festa motard está de regresso à cidade de Bragança. Começa amanhã e termina no domingo, dia 14, a Concentração Internacional, depois de dois anos sem se realizar devido à pandemia.

O evento atinge uma marca redonda, são 30 anos, e tem o carimbo do MotoCruzeiro. “Três décadas de concentração já é um bom caminho. Estamos a preparar um evento com qualidade e vontade de recebermos quem nos visita”, disse Francisco Vara, presidente do clube motard.

Os espectáculos de freestyle continuam a ser o forte da Concentração Internacional de Bragança. Ricardo Domingues, o conhecido “Arrepiado”, e Jacques HN Pina são os acrobatas de serviço. Mas, há outros pontos de interesse. “Temos programado várias actividades para sexta-feira à noite e para o dia de sábado. Além do freestyle, quem nos visita pode contar com um prova de arranques de Mini Honda, lavagem de motos, concurso Miss T´Shirt Molhada, espectáculo musical com o grupo Jonny´s Grace e Genera7ion Rock, striptease. Quanto ao freestyle, por Bragança têm passado os melhores pilotos”.

O momento alto da concentração é o passeio nocturno, que se realiza no sábado, a partir das 22h00. O objectivo é “envolver toda a cidade” no espírito motard.

Apesar de o evento não se ter realizado nos últimos dois anos, Francisco Vara acredita que isso não vai afastar os motards e antevê mesmo um aumento no número de visitantes. “Penso que vamos ter mais motards. As pessoas têm vontade de participar e até em termos de entradas, visitantes, vamos ter mais que os anos anteriores e aponto mesmo para cinco mil”.

A Concentração Internacional realiza-se, como é hábito, junto ao parque de estacionamento do Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira. A entrada para os dois dias tem o custo de cinco euros.