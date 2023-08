Concentração Internacional trouxe a Bragança mais de quatro mil motards e visitantes

O fim-de-semana foi de festa para os aficionados das motos. A 31.ª Concentração Internacional de Bragança trouxe à cidade cerca de quatro mil visitantes e motards.

O mote para dois dias de muita animação e convívio foi dado na sexta-feira com os tradicionais espectáculos de freestyle com os espanhóis AV Campos e Narcis Roca. Não faltou música, os brigantinos Raiva Rosa preencheram a noite do primeiro dia da concentração e os Nau actuaram no sábado.

Cerveja, striptease, lavagem das motos, miss t-shirt molhada e provas de arranque também não faltaram.

O ponto alto, como é hábito, foi o passeio nocturno, no sábado, com os motards a desfilar pelas principais ruas da cidade de Bragança.

Este ano, os jovens pilotos da Motocruzeiro Racing Academy despertaram a curiosidade a atenção de quem passou pelo parque de estacionamento junto ao Pavilhão Municipal Arbaldo Pereira. São 13 os pilotos que têm levado o nome de Bragança a várias provas em Portugal e Espanha.

Carlos João, responsável pela academia, traça como próximo objectivo colocar, pelo menos, dois pilotos numa prova mundial, depois da participação de Tiago Rafael no Mini GP World Series. “No ano passado tivemos um piloto no Campeonato do Mundo de Mini GP e gostávamos de a curto prazo ter mais um os dois, independentemente dos campeões que já temos”.

A concentração atraiu motards de vários pontos do país. Fernando Gomes é de Penafiel e presença assídua em Bragança. “Conheço o Motocruzeiro desde 1993/1994 e muita gente aqui, em Bragança. Já há muitos anos que venho à concentração. O Francisco Vara, o presidente, é meu amigo e participamos em várias concentrações. Esta é uma das concentrações, em Trás-os-Montes, à qual gosto de vi”.

No balanço final da iniciativa, Francisco Vara não podia estar mais satisfeito pois, segundo o presidente do Motocruzeiro, a concentração superou os números do ano passado. “Esta concentração é uma concentração da cidade, mas também temos muita gente de fora. Estamos muito satisfeitos com os números desta edição”, afirmou.

A Concentração Internacional de Bragança conta já com 21 edições regressa em 2024.