Concentração Motard de Bragança regressa este ano

Nos dias 12, 13 e 14 de Agosto está de regresso a Concentração Internacional de Bragança. A festa motard foi cancelada nos últimos dois anos, devido à pandemia, e regressa agora à cidade de Bragança.

O evento volta a reunir os amantes das duas rodas como confirmou Francisco Vara, presidente do MotoCruzeiro, na comemoração dos 31 anos do clube, que no sábado reuniu sócios e amigos num jantar. “Bragança é um local de paragem obrigatória no calendário das concentrações e onde as pessoas já se habituaram a visitar. Nestes últimos dois anos esteve tudo parado e foram complicados para toda a gente”, disse.

Francisco Vara levantou um pouco o véu do cartaz da Concentração Internacional. Os espectáculos de freestyle não vão faltar. “As acrobacias com as motas, o freestyle é já uma tradição da concentração de Bragança, que tem sempre os melhores pilotos do mundo. Vamos ter quatro pilotos entre eles o Ricardo Domingos”, adiantou.

O cartaz de eventos do MotoCruzeiro não se fica por aqui. Outro destaque é o Portugal de Lés-a-Lés. A cidade de Bragança recebe a terceira e última etapa no dia 12 de Junho.

Francisco Vara diz tratar-se de “um dos maiores eventos a nível europeu” e adiantou que em 2023 a edição 25 do evento “vai começar em Bragança”, local de onde partiu a primeira edição do passeio promovido pela Comissão de Mototurismo da Federação Portuguesa de Motociclismo de Portugal. “O primeiro Portugal de Lés-a-Lés, há 24 anos, partiu de Bragança, da aldeia de Rio de Onor, e terminou em Sagres. É um evento que conta com cerca de 3000 pessoas”, destacou.

O presidente do MotoCruzeiro avançou ainda que em 2023 a cidade brigantina vai receber um encontro europeu de motards. “É um encontro de motards de vários países que vai acontecer durante três dias em Bragança no próximo ano. Temos um amigo e sócio do clube, o Rui, que está a liderar o processo e foi ele que fez a candidatura para Bragança”.

Ainda este ano, no dia 5 de Junho o MotoCruzeiro faz a recepção ao “Monkey Trip”. O passeio vai percorrer a Estrada Nacional 103, começa no dia 4 de Junho, em Viana do Castelo, e termina no dia seguinte, em Bragança.