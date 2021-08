Concertos em movimento enchem de música as ruas de Bragança

Desde o passado sábado, um camião palco está a levar música pelas ruas da cidade de Bragança. A iniciativa do município pretende fazer chegar animação directamente às pessoas, sem que se criem aglomerados. Por entender que não estão ainda reunidas as condições para realizar concertos, como os que anualmente decorrem nesta altura do ano na praça Camões, esta é a alternativa encontrada pela autarquia, para ajudar músicos e outros agentes do sector a nível local. A iniciativa “Verão na Rua” acontece diariamente até 21 de Agosto e, apesar de não substituir as festas desta época do ano, é bem recebida por quem se encontra com estes concertos em movimento. Véronique Fonseca filmou o camião enquanto passava na praça Cavaleiro de Ferreira e diz que o conceito “é espectacular, fantástico”. Soube da iniciativa e foi de propósito àquela zona da cidade para ver a actuação dos Reaload. “Gostei muito, acho uma boa alternativa às festas de Verão”, afirmou. Também Tiago Gomes diz que esta “é uma boa iniciativa e melhor que não ter um Verão na Praça”, concertos a que costumava assistir. “Acho que é uma alternativa, se é boa ou não, vamos ver com o resto dos dias que vão passar”, afirmou. Todos os dias, às 18 e 21 horas, há duas bandas a tocar, todos músicos locais. Segundo o autarca de Bragança, Hernâni Dias, esta é também uma forma de apoiar e divulgar o trabalho dos músicos locais, ao mesmo tempo que se assinalam, da forma mais segura possível, as Festas de Bragança. “O sector que tem estado tremendamente parado” com a pandemia. Temos vindo a conversar com elementos deste sector e, uma vez que, havia em Bragança uma iniciativa de animação durante o período de verão, não sendo possível realizá-la no formato que tínhamos inicialmente, entendemos que este seria o mais adequado para garantirmos o cumprimento das normas de segurança. Vamos ter os grupos locais a darem o seu contributo para a animação da cidade, percorrendo as várias artérias e os bairros da cidade de Bragança e, portanto, vamos ter a capacidade de chegar a praticamente todo o lado com animação”, sublinha. São 15 dias, com 30 concertos, por outras tantas bandas locais, que percorrem os bairros e eixos principais da cidade de Bragança, em vários percursos definidos, na iniciativa “Verão na Praça Rua... Porque Bragança não pára!”.