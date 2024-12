Construção da estrada de Vimioso incluída no Orçamento de Estado

A construção da ponte sobre o rio Maçãs e os respectivos acessos deverá começar a ser construída já no próximo ano. O Governo do PSD incluiu no Orçamento de Estado de 2025 financiamento para o arranque da empreitada. Há precisamente dois anos, em Vimioso, a antiga Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, do Governo do PS, também tinha garantido que haveria financiamento do Programa Regional Norte 2030. No entanto, esse dinheiro nunca chegou e a obra nunca avançou.

LEIA A NOTÍCIA COMPLETA NA EDIÇÃO IMPRESSA DESTA SEMANA OU SUBSCREVA A EDIÇÃO DIGITAL, ATRAVÉS DO EMAIL geral.jornalnordeste@gmail.com