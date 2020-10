Construção de Espaço de Raças Autóctones em Mogadouro já começou

Trata-se de um investimento de mais de 1 milhão de euros para construção de um edifício perto do actual parque de exposições. O autarca de Mogadouro, Francisco Guimarães, explica que houve atrasos porque “o primeiro concurso ficou deserto”, mas depois de entregue a empreitada as obras arrancaram na semana passada. Na primeira quinzena de Outubro, as obras iniciaram “com a instalação do estaleiro e da vedação do espaço onde vai ser construída a instalação”, explicou o autarca. A nova valência pretende ajudar a promover as raças autóctones do concelho e da região, acolhendo actividades e eventos relacionados com a pecuária. “Dará para fazer exposição de animais, vai ter uma pista, em redondo, com bancada para cerca de 500 pessoas. É um espaço que dedicamos às raças, onde haverá ainda salas de formação, que serão usadas em conjunto com a Associação Comercial e Industrial, mas também destinado à venda de produtos endógenos”, destacou Francisco Guimarães. Além de servir para ajudar a promover as actividades ligadas à pecuária, às raças autóctones e produtos locais, o espaço poderá, ainda, acolher outras iniciativas, prevendo- -se que as instalações estejam abertas diariamente e, como espaço polivalente, “pode ser usado para outros eventos que se entendam fazer em Mogadouro”. O Município de Mogadouro espera dentro de um ano ter concluída a construção do “Espaço de Promoção e Valorização das Associações e Raças Autóctones”.