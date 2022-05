Contratos para concretização das ligações a Vinhais e à Puebla já foram assinados

São duas das cinco ligações transfronteiriças incluídas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que já foram assinados os contratos entre a Estrutura de Missão Recuperar Portugal, que faz a gestão nacional do PRR, e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional respectivas. A garantia foi deixada pela secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, que entende que se fez justiça com o território. “Estão todas bem encaminhadas, os contratos já foram feitos entre a Estrutura de Missão e as entidades beneficiárias, quer intermediárias quer finais. No caso particular da ligação de Vinhais também já foi lançado o concurso para o projecto e está tudo a andar. Terão de ser uma realidade, porque como sabem o PRR tem metas muito apertadas e intransigentes. Finalmente, fez-se justiça para este território que precisa destas ligações já há muito tempo e que são tão determinantes”, afirmou. A estrada Vinhais-Bragança, da responsabilidade das Infraestruturas e Portugal, está actualmente em consulta pública. Em relação à ligação a Espanha por Sanabria será lançado concurso para os projectos, sendo que no caso será operacionalizado pelo município de Bragança. “Até há pouquíssimo tempo, estas estradas eram um desejo e hoje são uma realidade, porque há dinheiro para as fazer, há vontade e estão já contratualizados por todas as partes. O senhor presidente da câmara municipal de Bragança também é parceiro neste processo e já assinou o contato”, sublinha. Declarações da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional em Vinhais no dia do município, 20 de Maio. A melhoria da ligação Vinhais-Bragança deverá custar entre 30 a 40 milhões de euros. Para a ligação de Bragança a Puebla de Sanábria, em Espanha, que vai ter um perfil de “estrada melhorada” o investimento será de cerca de 16 milhões de euros. Já a estrada Vinhais-Gudiña, não constando do PRR, “terá de ser avaliada no âmbito da estratégia comum transfronteiriça, que define as prioridades entre Portugal e Espanha”, afirma a governante, admitindo que é uma ligação pedida no território, mas terão de ser ponderados os recursos.