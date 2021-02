Controlo das fronteiras terrestres retomado

É mais uma medida destinada a controlar a propagação da pandemia e evitar o crescimento descontrolado de casos de Covid-19. Um dos oito pontos de passagem autorizada é em Quintanilha, no concelho de Bragança. Este acesso funciona 24 horas por dia e entre as excepções de circulação entre os dois países estão os pesados de mercadorias, bem como os trabalhadores transfronteiriços. “No que toca às isenções, estamos a falar do transporte de mercadorias internacionais, de trabalhadores transfronteiriços e outros transportes urgentes, que necessitem de atravessar a fronteira”, explicou o capitão Edgar Mazeda, da GNR de Bragança. Todas as viaturas ligeiras que entrem em Portugal são controladas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pela GNR e as que querem seguir para território nacional pelas autoridades espanholas. O fluxo tem sido maioritariamente de transporte de mercadorias, mas houve já alguns condutores de ligeiros que foram impedidos de passar a fronteira. O Ministério da Administração Interna informou que, nas primeiras 24 horas, foram controlados pelo SEF e GNR 4020 cidadãos, 333 no ponto de passagem de Quintanilha. Aqui foram impedidos de circular pelo ponto de passagem autorizado três pessoas. “Houve recusas de situações que não estavam previstas na lei. Iam abastecer de combustíveis ou para actividades de lazer”, afirmou. Entre os condutores e passageiros estão pessoas que têm comprovativo de trabalho no estrangeiro ou que regressam à residência em território nacional, o que também é permitido. “Nós viemos em trabalho e agora estamos de regresso a casa, em França, onde moramos. Tivemos de mostrar o comprovativo de deslocação em trabalho, temos um papel que o patrão nos deu para podermos vir de França a Portugal e regressar”, afirmou José da Rocha, um dos automobilistas que tentava continuar viagem através de Espanha. Nuno Sousa viajava com outros colegas, no regresso do trabalho em França. “Estamos de regresso, fomos em trabalho, temporariamente, e vamos regressar à nossa residência, que é em Portugal, afirmou depois de as autoridades terem controlado os documentos dos passageiros. “Sabia que ia haver este controlo, compreendo que tenham de o fazer, da maneira que as coisas estão, é natural”, afirmou o condutor. Paulino Fonseca seguia para a residência em Tarouca vindo da Suíça. “Fui tratar de uns assuntos relacionados com uma casa que tenho lá e agora vou regressar à minha residência, agora vivo em Portugal”, afirmou. Desde a origem encontrou outros controlos nas fronteiras e considera que esta fiscalização “não valia a pena” ser feita, “mas se têm de fazer isto, compreendo a obrigação”. No distrito de Bragança, além de Quintanilha, há ainda duas excepções. Uma é a de Miranda do Douro, mas apenas por quatro horas nos dias úteis, entre as 7h e as 9 horas e as 18h e 20 horas, o que beneficia em particular os trabalhadores transfronteiriços. “Acho muito positivo porque havia muitos trabalhadores transfronteiriços que tinham de se deslocar a Bragança, a Quintanilha, para transpor a fronteira”, destaca o autarca Artur Nunes. Criando este posto há ainda outra vantagem, relacionada com o trânsito de mercadorias, nomeadamente com “a compra e venda de produtos alimentares, é muito importante ter este ponto aberto, mesmo sendo apenas duas horas de manhã e duas à tarde”. A segunda excepção é Rio de Onor, Bragança, onde, tal como aconteceu o ano passado, é permitida a passagem dois dias por semana, quartas e sábados, para que habitantes das duas aldeias possam realizar trabalhos agrícolas nos terrenos que têm do outro lado.

Ensino à distância de regresso

A reposição do controlo de pessoas nas fronteiras terrestres foi uma das medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros da passada quinta- -feira. A possibilidade de suspensão de voos e a determinação de confinamento obrigatório de passageiros à chegada, quando a situação epidemiológica assim o justificar, foram outras das medidas incluídas no novo decreto do estado de emergência que vigora de 31 de Janeiro a 14 de Fevereiro. Segundo a Ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva ficam limitadas as deslocações para fora do território continental de cidadãos por qualquer via, com excepção para viagens por motivos impreteríveis. “Os cidadãos nacionais estão impedidos de qualquer saída ao estrangeiro, independentemente do país”, afirmou, com a excepção de motivos profissionais e de saúde. O governo decidiu ainda autorizar os hospitais a contratar médicos e enfermeiros com formação no estrangeiro, bem como médicos sem a especialidade completa ou reformados. As aulas continuam suspensas até dia 5 de Fevereiro, como previsto, e na semana seguinte, a partir de dia 8, é retomado o ensino à distância