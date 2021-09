Coordenador Nacional do PNED entregou Bandeira da Ética à AD Paredes

A Associação Desportiva Paredes é, agora, uma das duas mil entidades comprometidas com a ética no desporto e reconhecida pelo IPDJ através do Plano Nacional de Ética no Desporto.

Depois de ver reconhecida a promoção dos valores éticos no desporto, a A.D. Paredes recebeu das mãos do coordenador nacional do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), José Lima, a Bandeira da Ética.

O galardão é um selo de qualidade das actividades desportivas desenvolvidas pela A.D. Paredes e de extrema importância para o clube. “Fizemos algumas campanhas solidárias, cabazes de natal para famílias desfavorecidas, no início da pandemia recolhemos alimentos e produtos de higiene para famílias carenciadas. Fizemos essa angariação com a ajuda das atletas e dos pais e ajudámos cinco famílias”, contou Alexandra Pires, presidente da A.D. Paredes.

O clube que desde 2016 se dedica ao futebol feminino leva a sua missão muito para lá da prática de desporto. Às jovens atletas são incutidos valores fundamentais no crescimento como mulheres e jogadoras. Esse trabalho foi agora reconhecido e significa “que a orientação que está a ser dada à colectividade é a correcta”, frisou a presidente.

Às atletas é prestado apoio ao estudo e é feito um acompanhamento psicológico nos treinos e nos jogos por uma psicóloga.

A Bandeira da Ética tem duas vertentes importantes para as entidades que a recebem. “Primeiro o reconhecimento das boas práticas e a visibilidade que se dá a essas boas práticas”, destacou José Lima, coordenador nacional do Plano Nacional de Ética no Desporto.

“Na plataforma da Bandeira da Ética colocámos essas boas práticas . Por exemplo situações que estão a surgir, há um clube em que os pais são mal educados na bancada então outros pais começaram a cobrar um euro por cada palavrão”, contou.

O IPDJ através do Plano Nacional de Ética no Desporto certifica evidências de boas práticas desportivas, que podem ser uma acção solidária, um torneio, uma formação ou até “um cartaz a apelar aos pais para se portarem bem no campo”, acrescentou José Lima.

A Bandeira da Ética assume cada vez mais importância no processo de certificação das entidades desportivas. “Nós sentimos isso porque quando lançámos a iniciativa há dois anos tínhamos cerca de 200 entidades registadas e agora são mais de duas mil. Só o ano passado tivemos cerca de mil candidaturas. O que ajuda também é o facto de a Federação Portuguesa de Futebol incluir no seu processo de Certificação de Entidades Formadoras a bandeira como critério de certificação, pois entendem que esta dimensão da ética é importante”.

A certificação da Bandeira da Ética é válida até 2023, não sendo renovável automaticamente, e reconhece à AD Paredes capacidade para integrar este projecto na área da ética desportiva e educação para os valores no desporto.

No distrito de Bragança há mais três colectividades que já receberam a Bandeira da Ética: Escola Crescer no futebol, CSP Vila Flor no futsal, e Ginásio Clube Mirandelense no Kickboxing.