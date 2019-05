Corrida de São Silvestre de Mirandela já tem data marcada

A primeira está marcada para o final do ano, 22 de Dezembro, e espera-se um aumento do número de participantes. Para o segundo ano, a organização aponta para um número redondo, 500, depois dos cerca de 300 em 2018, de 60 localidades.

“O ano passado passamos o número que tínhamos traçado, 250, e tudo se conjugou na perfeição. Acredito que este ano é possível chegar aos 500 atletas, mas queremos dar um passo de cada”, apontou Hélder Silva.

Antes, o grupo mirandelense organiza o “Trail dos Passos”, no dia 16 de Junho, em parceria com a Junta de Freguesia dos Passos.

A prova tem 10 km e pontua para a Taça Distrital de Montanha da A.A. Bragança. “É uma prova gratuita, com direito ao almoço, tem 10 km e um desnível positivo de 500 metros. Além da corrida há várias actividades agendadas para esse dia”, explicou.

Depois segue-se a segunda edição do Trail Nocturno Nossa Senhora do Amparo com uma corrida urbana de 10 km e uma caminhada de 6 km.

As três provas vão trazer inúmeros visitantes a Mirandela. Para Orlando Pires, vereador do desporto da autarquia mirandelense, são eventos de promoção do território e “têm impacto na economia do concelho”.