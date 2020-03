As corridas de obstáculos já ganharam adeptos em Bragança

As provas de OCR (Obstacle Course Race) ganham cada vez mais adeptos. No nosso país há mesmo uma liga da modalidade. “É uma prova de exercício físico/mental. Testa todos os nossos limites como a resistência, a força e a concentração”, começou por explicar Nélio Fraga, praticante da modalidade.

Nélio é de Bragança e há três anos que participa em várias provas no norte do país. O atleta integra uma equipa de cinco elementos e não esconde a vontade de participar no circuito nacional. “Já fizemos duas provas, em Chaves e Montalegre, sem muito treino específico para tal. Queremos conseguir patrocínios para fazermos isto de forma mais profissional”.

Os brigantinos já participaram em duas provas, Flavius Challenge em Chaves, onde conseguiram o segundo lugar por equipas, e o URBAN FITRACE em Montalegre, com um terceiro lugar no pódio.

Estas são as únicas provas em Trás-os-Montes, sendo que a prova de Montalegre integra o circuito nacional de corridas de obstáculos da Liga OCR Portugal, organizada desde 2018 pela Associação Portuguesa de Corridas de Obstáculos. A nível internacional há um Campeonato da Europa e do Mundo de OCR.