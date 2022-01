Costa em Bragança diz que valorizar os recursos do território é o caminho para contrariar despovoamento

O candidato a primeiro-ministro recebeu o apoio de muitos militantes e simpatizantes na praça da Sé, depois de ter passado pelo Instituto Politécnico de Bragança (IPB). Na instituição de ensino superior participou numa sessão com alunos e investigadores, sublinhando a importância da existência de pólos de formação de recursos humanos qualificados na área dos recursos endógenos da região, para o desenvolvimento do território. “O país pergunta- -se muitas vezes como é que vamos conseguir repovoar as zonas de baixa densidade, eu creio que a chave é clara: só o vamos fazer quando houver empresas que gerem emprego. O que só haverá quando tivermos duas coisas fundamentais: recursos humanos altamente qualificados para essas empresas e, em segundo lugar, conhecimento suficiente para poder valorizar o que de diferencial este território tem”, afirmou. Esses aspectos diferenciadores da região passam, na opinião do actual primeiro-ministro, pela “posição geográfica” que tem sido “tradicionalmente vista como um problema” e que tem de ser vista “como uma vantagem”, porque é uma zona que está mais próxima da fronteira e quando estiver concluída a estrada entre Bragança e a Puebla de Sanabria será a capital de distrito que terá a alta velocidade ferroviária mais próximo e estará mais próximo de Madrid do que de Lisboa em termos de tempo. “Isto altera completamente esta geografia”, sublinhou. Quanto ao tempo que vai levar a contrariar a tendência de perda de população no interior, o secretário-geral do PS afirma que “não é possível inverter em 6 ou 8 anos uma dinâmica de seis décadas de despovoamento”, mas entende que se avança neste sentido com o “trabalho de todos, do ensino superior e muito em particular do Politécnico, que dote o território com os recursos humanos e com o saber necessário para aproveitar o desenvolvimento”, afirmou, sublinhando que “uma das reformas mais importantes que aconteceram nos últimos seis anos foi a forma como os politécnicos se mobilizaram para a criação de 911 novos cursos técnicos superiores”. Acompanhado pelo cabeça de lista do círculo eleitoral de Bragança, Sobrinho Teixeira, e pelas secretárias de Estado das Comunidades, Berta Nunes, e da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, além dos restantes candidatos e todos os autarcas socialistas do distrito, António Costa tinha passado antes por Podence, Macedo de Cavaleiros, onde enalteceu “a candidatura vitoriosa na Unesco dos Caretos de Podence”, que colocou a aldeia “no mapa do mundo entre os múltiplos patrimónios imateriais da humanidade reconhecidos”.