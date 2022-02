Costinha deixa no ar descontentamento com a arbitragem após derrota com AMSAC

O Grupo Desportivo Macedense sofreu, no sábado, uma pesada derrota com o AMSAC, 9-1 foi o resultado final do jogo a contar para a nona jornada da Fase de Apuramento de Campeão do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

Ao intervalo, os transmontamos já perdiam por 4-0 com Telmo Sousa (5’), Duarte Quintela (8’) e Paulo Major (10’, 18’) a marcarem a formação de Loures.

A primeira metade ficou marcada pela expulsão de Miguel Castro. O ala do Macedense viu cartão vermelho directo aos 17 minutos.

Nos últimos 20 minutos, o AMSAC mostrou eficácia com Telmo Sousa a bisar aos 23 minutos e a fazer o 5-0. Aos 24’, Bruno Martins elevou a contagem para 6-0 e Luís Neves (32’), Duarte Quintela (34’) e Henrique Júnior (36’) apontaram os restantes golos da equipa da casa.

Já perto do final do jogo, aos 38’, Ricardo Simão marcou o tento de honra do Macedense.

Costinha lamentou o resultado e, sem se alongar sobre a questão, falou em condicionantes que afectaram o desempenho dos seus jogadores. “Sobre o que falhou não posso falar porque corro o risco de ser castigado, mas não vale a pena fazermos 500 quilómetros para, depois, assistir ao que aconteceu esta tarde. Em termos de jogo, a equipa entrou bem e conseguiu repartir o jogo. Tivemos momentos de dificuldade, com decisões pouco bem conseguidas mas conseguimos recuperar. Depois, a história teve outros intervenientes mas tivemos atitude e dignidade até ao final. Que interveniente? Não posso falar porque fico sujeito a castigos”.

O Macedense ocupa o penúltimo lugar com três pontos. Em oito jogos soma apenas uma vitória. Esta terça-feira, dia 1 de Março, acerta calendário com o Ladoeiro, um jogo relativo à jornada 3 da Fase de Apuramento de Campeão do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.