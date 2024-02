Costinha (GDM): “É o jogo mais importante da época”

Neste momento, o Grupo Desportivo Macedense ocupa o quinto posto da Série 2 da Fase de Manutenção e Descida com 6 pontos, tendo três pontos de vantagem sobre o Livramento, que é a equipa que está em penúltimo lugar, em zona de descida, com 3 pontos.

Amanhã, o Macedense e o Livramento vão medir forças na luta directa pela manutenção na 2ª Divisão de Futsal. Naquele que, segundo Costinha, treinador do Macedense, é o jogo mais importante da temporada para equipa de Macedo de Cavaleiros. “É o jogo mais importante da época. Esta partida vai decidir se vamos fazer um fim de campeonato tranquilo ou, pelo contrário, se vai ser uma luta até ao fim”.

A formação do Grupo Desportivo Macedense tem todo o plantel disponível e vai apresentar-se na máxima força frente ao Livramento, no sábado. “Não temos qualquer baixa, já não acontecia desde a segunda jornada e vamos ter de fazer convocatória. A equipa está na máxima força”, vincou.

Costinha conta, também, com o apoio do público macedense para conseguir a vitória. “O Macedense tem trabalhado bem, os jogadores têm estado focados, mas por vezes oscilamos como todas as formações e o público é o factor extra que faz regressar a equipa à normalidade”, finalizou.

A luta pela permanência na 2ª Divisão de Futsal entre o Macedense e o Livramento disputa-se, no sábado, às 16h00, no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros.