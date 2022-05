Costinha premiado pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol

“Estou muito feliz por este reconhecimento”, começou por dizer Costinha sobre o prémio que vai receber da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANAFT).

O técnico, de 43 anos, vai receber o troféu “Fernando Vaz”, atribuído aos técnicos da 2ª Divisão Nacional de Futsal, relativo à temporada 2020/2021.

Para o técnico é um prémio especial pois é relativo a uma época de muito trabalho e condicionado pela pandemia. “É o reconhecimento do trabalho que foi feito numa época em que o Macedense conseguiu a certificação da formação com três estrelas e numa temporada em que conseguimos ser a única equipa do interior norte a ficar na 2ª Divisão nacional”.

Costinha atribui a conquista deste galardão ao trabalho colectivo. “É um reconhecimento do trabalho realizado por toda a equipa técnica, direcção, jogadores, departamento médico e adeptos. É importante que haja esse reconhecimento a equipas do interior”.

Costinha vai receber o galardão “Fernando Vaz” no XV Congresso Nacional da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, marcado para os dias 4 e 5 de Junho, em Gondomar. Na mesma cerimónia vão ser entregues os prémios “José Maria Pedroto” e “Cândido Oliveira”.