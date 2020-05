Costinha renova pelo Macedense

O treinador, de 41 anos, já renovou, mas a sua decisão, pelo que o Nordeste apurou, pode ficar sem efeito em função do que for decidido pela Federação Portuguesa de Futebol em relação ao Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão. É que à FPF terá chegado uma proposta de clubes da Liga Placard para a reestruturação do segundo escalão do futsal nacional e a criação da 3ª Divisão, o que fazia o Macedense descer para este campeonato.

Costinha assumiu o comando técnico do Macedense em Fevereiro deste ano, sucedendo a António Aires. O clube terminou a época no quinto lugar.

Costinha é também o Coordenador da Geração Futsal, o projecto de formação do GDM.