Covid-19: Associação de Futebol de Bragança encerra serviços administrativos

Contudo, a A.F. Bragança, numa nota à comunicação social, frisou que vai continuar “a monitorizar a situação, de acordo com as normas emanadas pelo grupo de emergência da FPF e pelas autoridades de saúde, podendo vir a rever, ampliar ou reduzir as medidas agora implementadas”.

No mesmo documento, a direcção da AFB comunica ainda que todos os prazos processuais e administrativos devem ser considerados suspensos e que a sua contagem será retomada assim que houver condições para o reinício das competições.