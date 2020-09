Covid-19 infecta 38 pessoas e provoca duas mortes no Lar de Carção

Na sexta- -feira um utente desse lar faleceu vítima da doença, com 86 anos. No seguimento deste caso, as autoridades de saúde decidiram testar todos os utentes e funcionários, verificando a infecção em 28 idosos e 9 funcionários. No sábado morreu outro utente, com 87 anos. Ambos tinham complicações de saúde e a Covid-19 acabou por agravar o quadro clínico. Subiu assim para 26 o número de mortes provocadas pela Covid-19 no distrito. Um dos utentes não testou positivo para o novo coronavírus e, por isso, foi decidido que seria retirado do lar e ficaria em casa, com apoio domiciliário. Neste momento estão internados seis utentes do lar de Carção no hospital de Bragança. As autoridades já estão a par dos contactos directos dos funcionários, que foram testados ontem. O presidente da câmara de Vimioso reconheceu que a situação é complicada e que o contágio da comunidade fora do lar é uma preocupação para a autarquia e para as autoridades de saúde. “Houve contactos de alguns funcionários com familiares e com amigos, nestes últimos tempos e, obviamente, preocupa-nos a possibilidade de haver contágio na comunidade”, afirmou Jorge Fidalgo. O autarca referiu ainda que alguns funcionários infectados mostraram-se disponíveis para ficar em isolamento no lar e prestar apoio aos idosos. Quanto àqueles que não estão infectados, alguns também se disponibilizaram para ir trabalhar, mas não terão contacto com as pessoas infectadas. “Quem trabalha na cozinha não tem contacto com os utentes e a saúde pública não vê aí qualquer problema”, explicou o presidente da câmara. O CDS-PP de Vimioso já reagiu ao sucedido e defendeu que todos os habitantes de Carção deveriam ser testados e que deveria ser averiguado o que aconteceu para o surto ter tomado esta dimensão. Há 54 pessoas infectadas no concelho de Vimioso. O número de casos têm vindo a crescer há cerca de três semanas e, por isso, na semana passada, o município já tinha decidido cancelar a feira bi-mensal, do próximo dia 25, para evitar possíveis contágios. Durante o fim-de-semana soube-se ainda que foram registados mais dois casos em Aguieiras, concelho de Mirandela, subindo para 17 o número de infectados naquela freguesia. Uma professora do agrupamento de escolas de Macedo de Cavaleiros também está infectada. Desde o início do ano lectivo apenas contactou com uma turma de ensino profissional, com cerca de 20 alunos, mas como estiveram sempre de máscara e não apresentam sintomas, a autoridade de saúde decidiu que não era necessário que a turma ficasse em isolamento. Durante a semana passada também surgiram 20 casos de Covid-19. Um de Miranda do Douro e dois deles importados de Espanha e da região de Lisboa e Vale do Tejo. Outros dois são alunos, um da escola Emídio Garcia, em Bragança, mas a autoridade de saúde determinou que devido ao baixo risco de contágio, não havia necessidade de a turma ficar em isolamento, o outro é aluno da escola Secundária de Torre de Moncorvo. O caso foi confirmado antes de as aulas começarem e o estudante já não foi à escola, mas tinha estado em contacto com outros colegas, numa festa de aniversário. Há cerca de 30 alunos e professores do agrupamento em isolamento.