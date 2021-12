Covid-19 obriga CASC Freixo a pedir o adiamento de jogos de seniores e formação

Ao que apurámos o contágio não foi em contexto de treino, pois o clube suspendeu toda a actividade, seniores e formação, no dia 12 de Dezembro e ainda não foi retomada, até porque o Município de Freixo de Espada à Cinta decidiu encerrar as infra-estruturas desportivas no período das férias escolares, ou seja até ao dia 10 de Janeiro.

“O CASC Freixo informa que cancelou toda a sua actividade desportiva no passado dia 12 Dezembro. Salientamos que a decisão do Município de Freixo Espada à Cinta de encerrar os edifícios desportivos veio agora a revelar-se a melhor decisão pois, infelizmente, temos já alguns casos no nosso plantel sénior que poderiam evoluir para um foco de contágio. Hoje, pelas 21h00, iremos reunir com a AF Bragança onde iremos propor o cancelamento, pelo menos da jornada marcada para os dias 7, 8 e 9 de Janeiro, procurando assim evitar a exposição dos nossos atletas e familiares a mais casos”, lê-se no comunicado do clube.

Com o plantel reduzido e sem espaço para treinar o CASC Freixo vai solicitar à A.F. Bragança o adiamento do jogo com o GD Mirandês e de todos os escalões de formação.