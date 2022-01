Covid-19: Três casos positivos no S.C. Mirandela

O S.C. Mirandela tem três casos positivos de covid-19 no plantel sénior, o médio Celso e os avançados Nani e Ibu.

Os jogadores tiveram resultado positivo após conhecidos os testes realizados, esta terça-feira, no regresso aos treinos em 2022.

Os três jogadores já estão em isolamento e que vão falhar o jogo do próximo domingo, em casa, frente ao FC Santa Marta. Trata-se do dérbi transmontano da jornada 11 da série B do Campeonato de Portugal.

O S.C. Mirandela lidera a competição com 22 pontos, os mesmos que o segundo classificado, o USC Paredes.

