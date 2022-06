Crescer Jogando” assume-se como a referência dos torneios no norte do país

212 jogos e cerca de 1200 jovens jogadores, em representação de 28 clubes, são alguns dos números da 20ª edição do Torneio Crescer Jogando, que no fim-de-semana, dinamizou a cidade de Bragança.

No ano em que o torneio atingiu um número redondo, 20 edições, a Escola Crescer conseguiu bater o recorde de jovens jogadores inscritos no evento.

Entre os emblemas participantes, a Escola Hernâni Gonçalves marca presença desde a primeira edição do torneio. “Nós temos uma estima pessoal pela Escola Crescer por várias razões, primeiro porque o professor Hernâni Gonçalves era natural de Bragança, depois as nossas escolas foram fundadas no mesmo ano e desde altura se estabeleceu uma relação de amizade”, disse Rui Pacheco.

O presidente da escola de futebol destaca o facto de ser um torneio que promove, sobretudo, o convívio entre os mais pequenos e a amizade. “Este torneio tem uma filosofia que cabe dentro daquilo que nós defendemos, não tem cariz competitivo e privilegia a amizade e o convívio”.

Já o Estrela da Calheta da Madeira participou pela primeira vez e o técnico, Francisco Fernandes, garante que foi uma experiência “única” para os pequenos jogadores, já que muitos viajaram pela primeira vez de avião. “Foi uma espécie de mini-férias, pois para muitos foi a primeira vez que viajaram de avião, e tiveram oportunidade de conhecer uma nova localidade. Em termos de jogos achámos interessante não haver classificação e ser privilegiada a vertente de lazer”.

A 20ª edição do Torneio Crescer Jogando superou as expectativas da organização e foi mesmo o ano com o maior número de atletas. Em 2023, os escalões até sub-13 vão ter mais um dia de jogos. “Vamos passar para dois dias os jogos até sub-13”, adiantou Paulo Lico, coordenador técnico da Escola Crescer.

Trazer mais equipas estrangeiras é também o objectivo da iniciativa, que quer continuar a promover o concelho de Bragança. “Queremos trazer mais gente para Bragança e dar a conhecer a nossa cidade. Esta é uma forma de divulgar a nossa cidade. Vamos trabalhar para trazer mais equipas estrangeiras no próximo ano”.

O Torneio Crescer Jogando, que regressou após dois anos de paragem, devido à pandemia, terminou no domingo com os jogos dos escalões de sub-15 e sub-17.