Cruz Vermelha quebra solidão aos idosos das aldeias de Bragança

Ao longo dos últimos quatro meses, duas estagiárias, alunas do terceiro ano de Educação Social, do Instituto Politécnico de Bragança, acompanharam o projecto da visita às aldeias da delegação brigantina da Cruz Vermelha Portuguesa. O objectivo do projecto é simples: combater o isolamento social e a solidão. Na semana passada, num espectáculo na aldeia de Castrelos, preparado para a comunidade e para os idosos se despedirem, simbolicamente, das alunas, que acabaram o seu estágio, não restaram dúvidas: que as visitas nunca acabem!

