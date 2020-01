CSP Vila Flor assume liderança do distrital de futsal

A equipa treinada por Emílio Almendra tem 24 pontos, com 11 jornadas realizadas, e está a três do Vale Madeiro, agora segundo classificado.

O Vale Madeiro averbou uma derrota, fora de portas, 6-2 com o CASC Freixo. Os freixenistas estão em alta e Fábio Fileno foi a figura do jogo ao assinar um hat-trick. Do lado da equipa de Mirandela há a registar uma expulsão, o guarda-redes, Paulo Conde, viu cartolina vermelha aos 36 minutos.

Já para o Alfandeguense a jornada foi positiva já que venceu o Vilariça por 2-4 com golos de João Ribeiro, Fernando Macedo e um bis de Rui Soeiro. Para o Vilariça marcaram Micael Cunha e Tiago Meireles.

Quanto ao Vimioso também venceu, 1-5, o Futsal Mirandela com golos de José Couto, um bis de Bruno Silva e outro de Bruno Costa. Já Luís Valbom apontou o tento solitário da equipa da cidade do Tua.