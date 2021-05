CTM Mirandela confirma presença na final do Play-Off

As mirandelenses derrotaram a equipa açoriana por 3-0 na segunda mão das meias-finais. O encontro jogou-se no Pavilhão da Reginorde, em Mirandela, e começou com um triunfo de Annamaria Erdelyi e Olga Chramko no jogo de pares frente a Leila Oliveira e J. Mota, por 3-1 com os parciais de 11/7, 11/1, 9/11, 11/5.

Seguiu-se um triunfo (3-0) de Rita Fins no confronto com Teresa Reis e a vitória de Annamaria Erdelyi por 3-0 frente a Charlotte Carey.

O CTM Mirandela também venceu a primeiro jogo por 1-3, realizado no Açores. Os dois resultados positivos garantem a presença da equipa da cidade do Tua na final do Play-Off, onde vai defrontar o Sporting CP ou o GDCS Juncal. É que o Juncal venceu hoje por 3-1, depois da derrota por 3-2 no primeiro jogo. As duas equipas voltam a defrontar-se amanhã para desempatar a eliminatória.

Foto de CTM Mirandela