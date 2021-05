CTM Mirandela é campeão nacional em sub-10 masculinos e sub-15 femininos

O clube da cidade do Tua sagrou-se campeão nacional em sub-15 femininos, com Joana Pinto, Matilde Pinto, Marina Santa Comba e Clara Correia, depois de vencer na final o LFC Lourosa por 3-1. Em sub-10 conseguiu o terceiro lugar juntamente com o GDCS Juncal.

Em masculinos, o CTM Mirandela alcançou o título nacional em sub-10 com José Ruivo, Bernardo Pinto e João Seramota, ao que vencer na final o CTM Santa Teresinha por 3-2. Os mirandelenses conseguiram ainda uma medalha de bronze em sub-15.

Foto de CTM Mirandela