CTM Mirandela inicia este sábado participação no play-off de Ténis de Mesa

A formação feminina do CTM Mirandela viaja para a Ilha Terceira, nos Açores, para defrontar, amanhã, o U. Sebastianense na 1ª mão das meias-finais do Play-Off do Campeonato Nacional da 1ª Divisão feminina de Ténis de Mesa.

A equipa açoriana subiu esta temporada à divisão maior da modalidade e conseguiu o terceiro lugar na fase regular da competição, com 28 pontos. Quanto à equipa da cidade do Tua ficou no segundo posto, com 36 pontos.

As mirandelenses procuram conquistar o 21º título nacional que deixaram escapar em 2019 para o Sporting, dado que em 2020 o campeonato não terminou devido à Covid-19.

Quanto ao Sporting, que tem 14 títulos nacionais, recebe p GDCS Juncal, 1º classificado na fase regular.

Os dois jogos têm início marcado para as 15h00.

