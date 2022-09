CTM Mirandela já conhece adversário da Taça de Portugal de Ténis de Mesa masculinos

A edição 2022/2023 da Taça de Portugal de Ténis de Mesa Jogos Santa Casa arranca este mês, no dia 24, com o apuramento para a primeira eliminatória da prova masculina.

O CTM Mirandela está colocado na Zona Norte e joga fora com a AD Jorge Antunes. No outro jogo desta série o GD São Cibrão defronta o GR Estrelas do Bonfim.

Em caso de vitória o CTM Mirandela joga com os Leões da Lapa FC na primeira eliminatória, marcada para o dia 22 de Outubro.