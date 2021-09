CTM Mirandela joga Supertaça José Manuel Amaro

O Clube Ténis de Mesa de Mirandela vai a jogo no próximo sábado, dia 11. As mirandelenses vão disputar a Supertaça José Manuel Amaro em femininos.

A formação da cidade do Tua, campeã nacional e detentora da Taça de Portugal de Ténis de Mesa, enfrenta o Sporting CP, finalista vencido da Taça.

O jogo vai realizar-se no Centro de Alto Rendimento de Ténis de Mesa, em Vila Nova de Gaia, a partir das 16h00.

No mesmo dia, o Sporting CP defronta o GD Toledos em masculinos.

Entretanto, já está definido o calendário do Campeonato Nacional da 1ª Divisão feminina. O CTM Mirandela viaja até à Madeira na primeira jornada, a 22 de Outubro, para jogar com a ADC Ponta do Pargo.

O primeiro jogo em casa está agendado para o dia 30 de Outubro, na terceira jornada, com os açorianos do GDCS Juncal.

Também foi sorteado o calendário de jogos da 2ª Divisão de Honra masculina, Zona Norte. Na primeira jornada, a 10 de Outubro, o CTM Mirandela joga fora com o CP Alvito.