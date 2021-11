CTM Mirandela lidera

Jornada dupla e cem por cento vitoriosa para a o CTM Mirandela. As mirandelenses começaram por vencer, no sábado, na jornada 3, o GDCS Juncal por 4-1. O CTM alinhou com Rita Fins, Reeth Tennison e Annamaria Erdelyi.

No dia seguinte, no domingo, as transmontanas repetiram o triunfo, mas por 4-0 com o Sebastianense FC.

O CTM Mirandela ocupa o primeiro lugar da tabela classificativa, com 15 pontos em quatro jogos, e é seguido do Sebastianense FC também com a mesma pontuação, mas mais um jogo jogado.

No próximo sábado o CTM Mirandela joga fora com o Boa Hora FC e no dia seguinte desloca-se a Lisboa para defrontar o Sporting CP.