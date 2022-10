CTM Mirandela segue para a segunda eliminatória da Taça de Portugal de Ténis de Mesa

Depois de ter afastado o a AD Jorge Antunes (0-3) na fase de apuramento, a equipa treinada por Isidro Manuel Borges venceu, no sábado, os Leões da Lapa por 0-3.

Na deslocação à Póvoa de Varzim, os mirandelense venceram em singulares, com Rafael Kong e Lisandro Bascos, e em pares com a dupla Bernardo Pinto/Rafael Kong a dar a estocada final no jogo.

Foto de CTM Mirandela