CTM Mirandela soma cinco títulos nacionais de pares em Leiria

A cidade de Leiria recebeu, no fim-de-semana, a última competição da época 2021/2022 dos escalões de formação, o Campeonato Nacional de Pares de Ténis de Mesa.

O CTM Mirandela mais uma vez somou títulos nacionais. No sábado, o emblema da cidade do Tua arrecadou três títulos nacionais através de Mariana Santa Comba em pares e pares mistos sub-15 e João Seramota em pares no escalão de sub-10.

No domingo, foi a vez da dupla Inês Calixto e Maria Ruivo subir ao lugar mais alto do pódio em sub-12. Em pares mistos, Rodrigo Nuno fez dupla com Ary Aguiar (APAE Mundão) e alcançou a primeira posição.

Ao pódio, subiu ainda a dupla mirandelense Bernardo Pinto/Rafael Kong em sub-19, que se sagrou vice-campeã nacional, tal como Mariana Santa Comba que no escalão de sub-19 fez dupla com a sportinguista Patrícia Santos.

Também é vice-campeã nacional na vertente pares mistos em sub-12 a mirandelense Inês Calixto ao lado de Gustavo Marques (ACR Saavedra Guedes).

Na terceira posição ficou José Ruivo com Rodrigo Andrade (AD Galomar) e Maria Ruivo que em pares mistos também com Rodrigo Andrade.

Foto de FPTM