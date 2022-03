CTM Mirandela vence Torneio Internacional de Ténis de Mesa da Póvoa de Varzim

Depois da paragem de dois anos, devido à pandemia, o pavilhão municipal da Póvoa de Varzim voltou a receber, nos dias 19 e 20 de Março, o Torneio Internacional de Ténis de Mesa.

O Clube Ténis de Mesa de Mirandela foi o vencedor absoluto da 22ª edição. O emblema da cidade do Tua triunfou em sub-12 femininos, sub-19 femininos e masculinos e em seniores femininos.

A nível individual, Constança Pinto subiu ao lugar mais alto do pódio em sub-12 femininos. Neste escalão o CTM colocou mais quatro atletas no top 10: Inês Calixto (2ª), Maria Ruivo (3ª), Mariana Santos (4ª) e Carolina Gonçalves (8ª).

Em sub-12 masculinos ficaram três mirandelenses entre os dez primeiros classificados: José Ruivo (5º), Rodrigo Nunes (6º) e João Seramota (8º).

No escalão de sub-19 femininos, Matilde Pinto ficou no segundo lugar, a mesatenista foi ainda 4ª classificada em seniores, Inês Gonçalves terminou no terceiro lugar e foi sétima em seniores, e Joana Pinto conseguiu o quinto lugar o mesmo que alcançou em seniores.

No sector masculino, Rafael Kong foi o vencedor em sub-19 e sétimo e seniores. Em sub-19 destaque ainda para o segundo lugar de Lautaro Sato. Participaram ainda Bernardo Pinto (12º), Pedro Gonçalves (19º) e Tomás Belchior (55º).

Em seniores femininos, Annamaria Erdelyi conquistou o primeiro lugar e Rita Fins terminou na sexta posição.

O 22º Torneio Internacional de Ténis de Mesa da Póvoa de Varzim contou com 315 atletas em representação de 47 clubes.