Cursos de Treinador de Futebol da AFB bate recorde de inscrições

Esta será a primeira vez que a AFB conta com mais de 30 formandos em casa nível, “algo que deixa toda a estrutura diretiva extremamente entusiasmada e confiante numa melhor e mais abrangente formação relativa aos treinadores de futebol no distrito”, lê-se na publicação da associação relativa aos cursos.

Nesta fase inicial a formação teórica será feita em sistema de e-learning, ensino à distância, e na abertura dos cursos vão participar Pedro Dias, Director Coordenador da Federação Portuguesa de Futebol, José Pereira, Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, e António Ramos, Presidente da Associação de Futebol de Bragança.

No final dos cursos, os formados ficam certificados para o exercício de funções no espaço UEFA e com acesso ao Título Profissional de Treinador de Desporto, através do IPDJ, que lhes permite exercer o cargo de treinador em Portugal.

Os cursos possuem dupla certificação concedida pela UEFA Coaching Convention e pelo Programa Nacional de Formação de Treinadores.