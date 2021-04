Cursos de treinadores da AFB com mais de 100 formandos

A Associação de Futebol de Bragança promove, pela primeira vez na sua história, quatro cursos de treinador em simultâneo (Grau I UEFA C futebol, Grau II UEFA B futebol, Grau I UEFA C futsal e Grau II UEFA B futsal).

No futsal destaca-se a participação de dois treinadores nacionais como formadores, Pedro Palas e Emídio Rodrigues.

Os cursos de treinador têm dupla certificação concedida pela UEFA Coaching Convention e pelo Programa Nacional de Formação de Treinadores. No final da formação os treinadores ficam com certificação UEFA, que lhes vai permitir o exercício de funções no espaço UEFA e nos países que a reconhecem, bem como a certificação IPDJ necessária à obtenção do Título Profissional de Treinador de Desporto.

Foto de A.F. Bragança