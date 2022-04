Da Noruega a Portugal para vencer a Volta ao Nordeste

Daniel Pinto é o terceiro ciclista a vencer a Volta ao Nordeste. O ciclista, de 32 anos, aceitou o desafio da equipa para participar na prova e não fez por menos, subiu ao lugar mais alto do pódio.

Daniel Pinto foi segundo no prólogo e sétimo na primeira etapa (Vimioso – Miranda do Douro) e na segunda (Miranda do Douro – Alfândega da Fé).

O ciclista venceu com sete segundos de vantagem sobre o segundo classificado, Rui Novais, vencedor da volta em 2019, e depois de vários contratempos ao longo da prova. “Foi um dia de muito trabalho. Tive de trocar duas vezes de bicicleta e de sapatos. Depois foi tentar alcançar o pelotão com a ajuda dos colegas da equipa. Conseguiu terminar no primeiro lugar da geral a sete segundos do segundo. Tive muito azar nas etapas, no prólogo enganei-me na primeira rotunda, na primeira etapa virei à esquerda em vez de virar à direita. Apesar de todos os contratempos consegui vencer”.

Daniel Pinto tem 32 anos, é natural do Porto e residência no concelho de Mirandela. O ciclista veio da Noruega, onde é meteorologista, para passar uns dias de férias em Trás-os-Montes e aproveitou para participar na Volta ao Nordeste.