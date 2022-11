Danny Pires com renovação praticamente acertada com o Peimari United

Foi uma experiência “muito positiva” a de Danny Pires no futebol finlandês. O jogador natural de Bragança, de 21 anos, reforçou o Peimari United em Julho e ajudou o emblema da terceira divisão da Finlândia a garantir a manutenção, com um sexto lugar. “O objectivo foi conseguido depois de um início menos positivo. Depois, com a minha chegada e de mais quatro colegas conseguimos mudar o rumo e concretizar o objectivo”, destacou o jogador.

Foi a primeira experiência no estrangeiro para o jogador brigantino, que quis experimentar outros contextos competitivos, depois das passagens pelo Grupo Desportivo de Bragança e Macedo de Cavaleiros no Campeonato de Portugal.

A integração na cidade de Sauvo e no clube garante que foi fácil. “Foi uma boa aventura num país diferente, com o clima muito diferente do nosso, mas adaptei-me bem”.

No Peimari United, Danny Pires contou com vários jogadores portugueses no plantel tal como na equipa técnica, liderada por Marco Santos.

O avançado esteve três meses na formação finlandesa e deverá regressar em Fevereiro de 2023. “Em princípio devo voltar em Fevereiro, está praticamente certo. É conversar com o meu empresário e com os meus pais e decidir”.

Danny Pires iniciou-se no futebol no GDB e fez ainda formação no GD Cachão e G.D. Chaves. Estreou-se como sénior no GDB, na época 2020/2021, onde realizou 22 jogos. Na época passada vestiu a camisola do Macedo, contabilizando 20 jogos e dois golos.

Em Julho deste ano mudou-se para a Finlândia, onde representou o Peimari United.