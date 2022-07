Danny Pires estreia-se com um empate no Peimari United

Hoje foi dia de estreia para Danny Pires. O jogador brigantino, de 21 anos, realizou o primeiro jogo ao serviço do Peimari United, da Kolmonen, equivalente a uma terceira divisão, da Finlândia.

Danny Pires foi titular frente ao TPK, oitavo classificado, um jogo que terminou empatado a uma bola.

“A estreia correu bem. Apesar do empate (1-1) foram boas as sensações no primeiro jogo. A equipa estar a melhorar a cada dia que passa e tenho certeza que os próximos jogos vão ser melhores”, disse ao Nordeste o jovem jogador.

Danny Pires, que na última temporada representou o C.A. Macedo de Cavaleiros, soma a sua primeira experiência no estrangeiro.

Para já a adaptação ao país nórdico e à localidade de Sauvo está a ser positiva. “O clube tem boas instalações, tem uma boa estrutura. A adaptação está a correr bem”, contou.

Danny Pires quis experimentar outros contextos competitivos. O jovem jogador acredita que será uma experiência boa e que lhe vai dar a oportunidade de evoluir. “É uma experiência nova. Se tudo correr bem vou tentar dar o salto para outro patamar aqui na Finlândia ou noutro país. Assinei por três meses mas posso ter a possibilidade de continuar ou sair em Janeiro”.

O avançado, de 21 anos, assinou por três meses, o tempo que resta para terminar a competição, que foi retomada este sábado, após a pausa de um mês.

No Peimari United, Danny conta com vários jogadores portugueses tal como a equipa técnica, liderada por Marco Santos.

Na última época, Danny realizou 20 jogos com a camisola do Macedo e marcou dois golos no Campeonato de Portugal. Antes, como sénior, jogou no G.D. Bragança.

O Peimari United é 15º, último classificado, da Liga Kolmonen e na próxima jornada, marcada para o dia 5 de Agosto, defronta o TPS, que ocupa o quinto lugar.