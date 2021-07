David Carvalho reforça defesa do C.A. Macedo de Cavaleiros

Depois de anunciada a renovação do central Nelson Edra, o emblema macedense oficializou, esta manhã, a contratação de David Carvalho.

O defesa, de 27 anos, representou o Grupo Desportivo de Bragança na época passada e conta ainda com passagens por Vila Flor SC, S,C. Mirandela, Pedras Salgadas, Gafanha, Montalegre e Anadia. “O Macedo é um clube histórico e será um orgulho representá-lo. Vim para aqui fazer história e serei mais um para ajudar a equipa a conquistar os seus objectivos”, referiu o jogador.

David Carvalho é o primeiro reforço do Macedo apresentado neste defeso. Os trabalhos de pré-época do Clube Atlético começam no dia 18 de Julho.