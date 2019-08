“A defesa do distrito tem de ser mais forte do que a ideologia de qualquer partido"

Carlos Silvestre, de 54 anos, é o cabeça-de-lista por Bragança do partido Aliança. Professor, licenciado em português-francês e com várias pós-graduações em educação, é dirigente sindical e está também ligado ao desporto, como treinador. Depois de nas Europeias deste ano ter integrado a lista, vai encabeçar a candidatura por Bragança pelo Partido de Pedro Santana Lopes, sendo o coordenador distrital do Aliança. Ainda não apresentou a restante lista, mas garante que serão todos do distrito.