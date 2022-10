Depósito de água que abastece Vale de Juncal e Contins verte há três meses

Há quase três meses que o depósito de água que abastece Vale de Juncal, aldeia anexa de Abambres, e Contins, da freguesia de Carvalhais, ambas em Mirandela, está a perder água porque está degradado. As fugas diárias de centenas de litros estão a causar alarme. O presidente da Junta de freguesia de Abambres já se queixou e diz-se preocupado com a falta de resposta da câmara de Mirandela. Segundo José Cabanas, que diz que desde Julho que há fugas diárias de água tratada que “vai ter um custo para as populações”, a situação “já foi dada a conhecer a situação ao município e até agora não conseguiram resolver o problema”. Uma situação que José Cabanas diz ser “lamentável” dado o tempo de seca extrema que estamos a atravessar, sendo que “a autarquia andou a fazer campanhas de sensibilização para poupar água” e agora “não consegue resolver a questão”. O presidente da Junta de freguesia de Abambres diz-se ainda mais revoltado com a alegada falta de acção da câmara porque existe um depósito ao lado do que está degradado que ainda não foi activado. Avançando assim que “a solução passaria pela ligação urgente do novo reservatório”, José Cabanas alertou que a população “está a ficar revoltada”, já que vê o “desperdício de água diária” e muita gente com falta dela. Segundo Vitor Correia, vereador da câmara de Mirandela, que confirma que o problema existe e está identificado, a resolução demorou-se por falta de material no mercado. “No caso de Vale de Juncal, há uma ruptura no cimo do tanque, que temos tentado resolver, não enchendo o tanque, dada a perda de água, mas ainda não foi feita a ligação porque foi necessário recorrer à aquisição de equipamentos que não estavam disponíveis no mercado mas que, felizmente, já chegaram, esclareceu o vereador, que disse que esta semana deverá estar o problema resolvido, acabando com as perdas de água. O vereador da câmara esclareceu ainda que o problema da falta de água em alguns pontos das aldeias de Vale de Juncal e Contins não se resolveria com um novo depósito pois “a água poderia continuar a faltar” já que “não chega aos pontos mais altos das aldeias com pressão suficiente”. Assim, disse que se está a ponderar outra solução. Adiantou então que a melhor opção passaria por construir reservatórios independentes, em vez de o mesmo reservatório abastecer as populações de Vale de Juncal e Contins.